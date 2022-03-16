Профессор: «Жаңа Қазақстан» – это разделенная ответственность всех казахстанцев

Как рассказала профессор, Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации» они слушали и смотрели на работе, в Институте философии, политологии и религиоведения КН МОН РК. По окончании выступления главы государства обменялись с коллегами мнениями о его содержании, адресности, значимости.

Молодежь услышала в Послании ответы на запросы общества в объяснении фабулы событий трагического января, с большим воодушевлением восприняла посылы о недопустимости сверхконцентрации президентских полномочий.

Политологи обратили внимание на выполненное обещание президента представить народу Казахстана видение сложного процесса политического реформирования.

Представители старшего поколения ученых обратили внимание на смыслы и ценностные парадигмы Послания, которые нацеливают на новую культуру диалога государства и гражданского общества, призывают к разделенной ответственности за Новый Казахстан все конструктивные и заинтересованные стороны.

По сути, интегральной идеей Послания президента народу Казахстана стала концепция разделенной ответственности за Новый Казахстан. Причем высокая ответственность за общественное благополучие, стабильность, суверенное развитие должна быть не только у президента, но и у всех ветвей и органов власти, у партий, АНК, НПО, у компетентных, конкурентных и не ангажированных СМИ, у общественных объединений. Все субъекты современного политического процесса должны работать на созидание обновленной государственности, а не на деструкцию общественного и политического толка. Елена Бурова

В реалиях современности возрастает направленность гражданской активности, считает профессор. Ее пробуждение – процесс многоплановый, он учитывает разные уровни и этапы гражданской социализации личности, начиная с детского, подросткового возраста.

Для суверенной идентичности государства ее сохранение успешно тогда, когда в обществе работает действенная система гражданского просвещения, образования, воспитания, когда в нем культивируются ценности патриотизма, чести, достоинства, когда граждане уважают государственные институты, а власть живет интересами народа. Профессор Елена Бурова

Доверие – главная опора в установлении новых координат понимания в нашем обществе на этой стадии переосмысления трагедии января и собирания сил для нового созидания, отметила эксперт.

Нам всем необходимо пережить чувство утраты прежних, отживших координат противостояния. Мы не должны рассматривать прошлое в контексте общества травмы, нам необходимо найти консенсус для примирения и перейти к конструктивному созиданию, исходя из общей исторической судьбы, без каких-либо фобий. Елена Бурова

Пакеты реформ во всех сферах – политической, экономической, социальной – будут разрабатываться с учетом новых технологий принятия решений и управления процессами. Поэтому идея президента «Ұлттық құрылтай» (Национальный курултай) – оптимальная модель для согласования интересов разных групп общества, выработки консенсуса и поиска алгоритмов взвешенных и обоснованных решений на основе традиций Великой степи, основ общенационального единства.

Эксперт отметила, что за период от трагического января в Казахстане до обострения геополитического противостояния казахстанцы переосмыслили многое: и итоги 30-летнего этапа суверенного развития, и причины неудавшихся попыток взлома государственности, и переоценку ценностей, в которой наши особенные – казахстанские – выдержали испытание на прочность.

Мы – за ценности созидания, взаимопомощи, трудолюбия, объективности, ненасилия, культа знаний, свободного выбора траектории жизни на благо своей семьи и для процветания Казахстана. Мы – против коррупции, радикализма, фобий в каких бы то ни было их проявлениях. Елена Бурова

Что касается будущего казахстанцев, то, по мнению профессора, оно заключается в активизации гражданской ответственности каждого. Без активного вовлечения в созидательную деятельность всех казахстанцев вряд ли возможно осуществить прорывные задачи развития, учитывая возрастание масштабов и последствий глобального кризиса и обострение противоречий в разных сферах жизнедеятельности, которые он порождает, считает эксперт.

«Жаңа Қазақстан» – это принципы, методы, нормы созидания совместной жизни в казахстанском государстве. «Жаңа Қазақстан» – это разделенная ответственность и общая историческая судьба всех казахстанцев, вне зависимости от принадлежности к этносу, возрасту, родному языку, полу, образованию, социальному статусу, вероисповеданию, политическим убеждениям, месту проживания. Елена Бурова

Только общими усилиями, направленными на созидание настоящего, можно удержать правосубъектность, реализовать цели, ценности и идеалы казахстанского общества, убеждена профессор.