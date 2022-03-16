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21:07 16.03.2022

Тимофей Скатов вышел в четвертьфинал итальянского Челленджера

Теннис 1/4 финала Италия Фото: ktf.kz
21-летний североказахстанский теннисист Тимофей Скатов вторую неделю подряд выходит в четвертьфинал грунтовых турниров серии Roseto Degli Abruzzi, сообщает Zakon.kz.

16 марта Тимофей Скатов во втором круге данных состязаний был сильнее 31-летнего португальца Гаштона Элиаша. Взяв первый сет со счетом 6:2, далее казахстанец уступил всухую вторую партию – 0:6, а в заключительной части игры Скатов сумел собраться и переломить ход поединка в свою пользу – 7:5.

Упорное противостояние продолжалось почти два с половиной часа. Теннисист из Петропавловска реализовал восемь брейк-поинтов, две двойные ошибки и один эйс.

За выход в стадию полуфинала казахстанец встретится с представителем Хорватии Нино Сердарушичем.

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Куандык Шынасилов
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