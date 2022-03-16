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21:33 16.03.2022

Ситуация в Украине: Зеленский попросил о поставках систем ПВО, Россия исключена из Совета Европы

люди Фото: Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский заявил, что Украина стала членом энергетического союза ЕС. Президент РФ Владимир Путин отметил, что антироссийские санкции стали серьезным ударом по всей мировой экономике, передает Zakon.kz

  • Россия официально исключена из Совета Европы после 26 лет участия. Соответствующее решение анонимным голосованием принял комитет министров организации.

  • Зеленский в выступлении перед конгрессом США попросил о поставках систем ПВО, включая С-300, и о гуманитарной беспилотной зоне над Украиной.

  • Путин: Арест зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц – это урок для национального бизнеса, что нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну.

  • Правительство Германии заявило, что против отправки в Украину каких бы то ни было военных НАТО – это красная линия.

  • Автоконцерны BMW и Volkswagen частично приостанавливают работу заводов в Европе из-за нехватки кабелей украинского производства.

  • Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания в Украине – каждое утро в 9:00.

  • Члены НАТО разделяют мнение, что силы альянса не должны присутствовать на территории или в воздушном пространстве Украины – Генсек НАТО.

  • Зеленский заявил, что завершено объединение энергосистем Украины и Евросоюза.

  • Роскомнадзор ограничил доступ к сайту BBC News.

  • Из польского города Катовице в Казахстан вылетел шестой репатриационный рейс с 14 пассажирами на борту.

  • Путин: Россия намерена уважать право частной собственности. Также президент РФ призвал экспортеров не сокращать производство, а направить товары на внутренний рынок, что должно снизить цены.

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Зеленский Владимир Путин Владимир
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