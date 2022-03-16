Ситуация в Украине: Зеленский попросил о поставках систем ПВО, Россия исключена из Совета Европы

Россия официально исключена из Совета Европы после 26 лет участия. Соответствующее решение анонимным голосованием принял комитет министров организации.

Зеленский в выступлении перед конгрессом США попросил о поставках систем ПВО, включая С-300, и о гуманитарной беспилотной зоне над Украиной.

Путин: Арест зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц – это урок для национального бизнеса, что нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну.

Правительство Германии заявило, что против отправки в Украину каких бы то ни было военных НАТО – это красная линия.

Автоконцерны BMW и Volkswagen частично приостанавливают работу заводов в Европе из-за нехватки кабелей украинского производства.

Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания в Украине – каждое утро в 9:00.

Члены НАТО разделяют мнение, что силы альянса не должны присутствовать на территории или в воздушном пространстве Украины – Генсек НАТО.

Зеленский заявил, что завершено объединение энергосистем Украины и Евросоюза.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту BBC News.

Из польского города Катовице в Казахстан вылетел шестой репатриационный рейс с 14 пассажирами на борту.