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22:27 16.03.2022

Кому и где необходимо носить маски в Нур-Султане – новое постановление санврача

маски Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала новое постановление, передает Zakon.kz.

Согласно документу, жителям и гостям города необходимо строго соблюдать следующие требования.

Ношение медицинских или тканевых масок для населения обязательно:

  • в помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до пяти лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания;

  • здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19;

  • лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с COVID-19 (повышение температуры тела, кашель, чихание).

Также продолжается введение Ashyq на объектах предпринимательства.

Кроме того, усилен контроль по проведению вакцинации и ревакцинации среди населения.

Постановление вступает в силу с момента подписания.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Елена Беляева
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