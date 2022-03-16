22:27 16.03.2022
Кому и где необходимо носить маски в Нур-Султане – новое постановление санврача
Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала новое постановление, передает Zakon.kz.
Согласно документу, жителям и гостям города необходимо строго соблюдать следующие требования.
Также продолжается введение Ashyq на объектах предпринимательства.
Ношение медицинских или тканевых масок для населения обязательно:
в помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до пяти лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания;
здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19;
лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с COVID-19 (повышение температуры тела, кашель, чихание).
Кроме того, усилен контроль по проведению вакцинации и ревакцинации среди населения.
Постановление вступает в силу с момента подписания.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.