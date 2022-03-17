Чрезмерное употребление сладкого напрямую не провоцирует диабет – врач

В интервью 5-tv.ru она рассказала, что злоупотребление сахаром и содержащими его продуктами – это первопричины для развития сахарного диабета.

Сахарный диабет – это группа заболеваний, которые характеризуются нарушением обмена веществ и проявляются повышением уровня глюкозы в крови. На развитие этих заболеваний влияет множество факторов: это и наследственность, и имеющиеся хронические заболевания, и другие факторы риска, – определила доктор.

Между тем специалист отметила прямую зависимость набора массы тела и предпочтений сладкоежек. А избыточный вес или ожирение – это самый основной фактор риска развития заболевания. Для профилактики опасного недуга эндокринолог советует держать под контролем лишние килограммы.

Если имеется ожирение или избыточный вес, то надо его приводить в норму. Основная мера для предупреждения сахарного диабета – сбалансированное рациональное питание и достаточный уровень физической активности, – подытожила Филиппова.