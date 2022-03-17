Жевательные конфеты в форме ушей будут выпускаться от имени Майка Тайсона

Как сообщается lenta.ru сладости будут сделаны из марихуаны. А реализовывать их планируют в штатах Массачусетс, Калифорния и Невада.

Впервые публично об идее выпускать подобный продукт Тайсон заявил в 2019-м.

Схватка Тайсона и Холифилда в июне 1997 года оборвалась в четвертом раунде из-за потасовки. До этого Тайсон дважды укусил соперника за ухо. В результате лицензия тяжеловеса была отменена Атлетической комиссией штата Невада.

С 1987 по 1990 год Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

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