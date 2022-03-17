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08:42 17.03.2022

Премьер Ирландии заболел коронавирусом

Премьер-министр Ирландии Фото: Twitter/MichealMartinTD
Премьер-министр Михол Мартин сдал ПЦР-тест после того, как у одного из членов ирландской делегации выявили коронавирусную инфекцию, сообщает Zakon.kz.

Глава ирландского кабмина Михол Мартин получил положительный результат тестирования на COVID-19, который сдал по прибытии в Вашингтон, сообщает Irish Times.

Из-за этого встреча Мартина с президентом Джо Байденом может не состояться. Традиционная встреча проходит в День святого Патрика 17 марта.

Указывается, что премьер сдал ПЦР-тест после того, как у одного из членов ирландской делегации выявили коронавирус.

15 марта Белый дом сообщил, что муж вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф заразился COVID-19.

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