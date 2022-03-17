Правила торговли по сетевому маркетингу и через почту утвердили в РК

Правила не распространяются на отношения по обороту отдельных видов товаров, которые регулируются специальными законодательными актами РК.

В правилах говорится, что ассортимент товаров, продаваемых путем сетевого маркетинга, общественных распространителей, продажи по почте и другими способами, определяется продавцом.

Каждая единица товара упаковывается, расфасовывается, если иное не установлено законодательством РК или договором, либо не вытекает из природы самого товара.

Продавец по желанию покупателя оказывает дополнительные услуги по упаковке товара в специальную тару (корзины, коробки, полиэтиленовые сумки и прочее), комплектует заказы в подарочном оформлении, оказывает услуги по доставке товаров.

Плата за комплектование заказа, расходы по доставке товаров покупателю, а также за оказание других дополнительных услуг включается в стоимость заказа.

При этом указывается, что если законодательными актами республики установлено ограничение по возрасту потребителя при продаже каких-либо товаров, то продавец должен отказать в продаже, если покупатель не предъявил документы, подтверждающие его возраст.

Если же продан товар ненадлежащего качества или его недостатки не были оговорены продавцом, то покупатель по своему выбору либо требует замены недоброкачественного товара либо безвозмездного устранения недостатков товара в сроки, установленные законодательством РК, возмещения расходов по устранению недостатков товара или отказа от исполнения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Прием, выдача и доставка заказов производятся в согласованное с покупателем время.

Оформление заказа производится на бланках в двух экземплярах, где указываются порядковый номер заказа, наименование или фамилия, имя, отчество продавца, наименование, цена, количество, общая стоимость товара, стоимость дополнительно предоставляемых услуг, дата и время приема и исполнения заказа, фамилия, имя, отчество, подпись и адрес покупателя, а также иные согласованные условия.

Первый экземпляр бланка заказа передается покупателю, второй сохраняется у продавца. Если произведена предварительная оплата, в бланке заказа делается специальная отметка.

При передаче заказа покупателю выдается кассовый (товарный) чек либо иной платежный документ, подтверждающий оплату товара.

Покупателю, оплатившему заказ предварительно, но не получившему его в установленный срок, возвращаются уплаченные им деньги, если иное не предусмотрено договором, а также возмещаются убытки, вызванные несвоевременной поставкой товара.

В случае отказа от покупки товара, высланного по надлежаще исполненному заказу на условиях наложенного платежа или предварительной оплаты, покупатель возмещает расходы продавца на пересылку товара по почте.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 27 марта 2022 года.