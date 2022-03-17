Что известно о встречах акима Шымкента с населением

В ходе этих встреч на личный контроль главы города были взяты 211 вопросов, из которых 34 полностью исполнены.

К примеру, жители 283-го квартала микрорайона Курсай пожаловались на отсутствие электроэнергии. По заданию акима города к 14-ти частным домам была проведена временная электросеть.

Такая же проблема возникла и у жителей 160 домов жилого массива «Карабастау». Они были так же подключены к электричеству по поручению главы города.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Решается один из проблемных вопросов шымкентцев, связанный с курсированием общественных автобусов. Трудности испытывают жители удаленных населенных пунктов. По заданию Айтенова дополнительные автобусы запущены в жилой массив Бозарык и одноименный дачный массив (№171 и 171а), а также микрорайон Акжайык (№20).

Транспортные проблемы решены и в микрорайонах Сауле и Курсай. С удлинением автобусных маршрутов дети доезжают прямо до школы, а взрослые – до поликлиники.

Жители микрорайона Отырар просили акима решить проблему обеспечения домов теплом и горячей водой. По поручению акима в короткий срок был заменен изношенный тепловой трубопровод. Теперь жильцы бесперебойно получают тепло и горячую воду.

Во время встречи с акимом города в начале марта жители жилого массива Алтынтобе просили его помочь с газом. И уже с 7 марта голубое топливо начало поступать в дома жителей.

В жилом массиве Кызылсу по просьбам жителей установили новые остановочные павильоны, а в микрорайоне Туран – мусорные контейнеры. Также в Каратауском районе ведется благоустройство озера Кайнар-булак. По просьбам жителей его очищают, а в мае на его берегу и по дну выстелят гальку, чтобы купаться было удобно и безопасно. Помимо этого, в районе очистят от мусора центральные и внутриквартальные улицы жилых массивов.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Как сообщили в акимате, в этом году будут выделены бюджетные средства для решения 40 проблем, поднятых в ходе встреч и приемов. Уточнить бюджет по этому поводу запланировано в марте.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

47 вопросов, требующих долгосрочного решения, включены в план профильных управлений на 2023-2025 годы.