17:29 17.03.2022
Назван самый опасный вид алкоголизма
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Российский терапевт, врач общей практики Лариса Алексеева назвала пивной алкоголизм самым опасным для человека, передает Zakon.kz.
Специалист объяснила, что из-за ежедневного употребления пива погибают клетки головного мозга. Кроме того, развиваются болезни печени, желудочно-кишечного тракта, а также выпивка способствует поражению зрительного и слухового нервов.
Чаще всего употребление пива вызывает заболевания печени, мочевыводящей системы. Также доказана корреляция между суточным потреблением пива и повышением артериального давления, — рассказала врач в беседе с URA.RU.
Как отметила специалист, излечение от недуга осложняется тем, что пациент не осознает проблемы.
Для пивного алкоголизма характерно отрицание заболевания. Люди думают, что они пьют пиво, и это ерунда, потому что оно является слабым напитком, и это, якобы, не критично.Врач-терапевт Лариса Алексеева