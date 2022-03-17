Назван самый опасный вид алкоголизма

Специалист объяснила, что из-за ежедневного употребления пива погибают клетки головного мозга. Кроме того, развиваются болезни печени, желудочно-кишечного тракта, а также выпивка способствует поражению зрительного и слухового нервов.

Чаще всего употребление пива вызывает заболевания печени, мочевыводящей системы. Также доказана корреляция между суточным потреблением пива и повышением артериального давления, — рассказала врач в беседе с URA.RU.

Как отметила специалист, излечение от недуга осложняется тем, что пациент не осознает проблемы.