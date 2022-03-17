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17:39 17.03.2022

Токаев дал ряд поручений Кульгинову

Токаев, Кульгинов Фото: akorda.kz
Глава государства принял акима Нур-Султана Алтая Кульгинова. Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, передает Zakon.kz.

По информации Акорды, президенту было доложено, что в этом году в столице планируется создать 28,5 тыс. рабочих мест, из которых 24 тыс. – постоянные.

Также аким рассказал о модернизации инженерных сетей, строительстве мостов и дорог, оказании социальной помощи малообеспеченным гражданам, поддержке малого и среднего бизнеса.

По поручению главы государства ведется системная работа по улучшению жилищных условий: строительство социальных квартир для очередников, переселение в этом году более 300 семей из аварийного ветхого жилья. Решена проблема 13 тыс. дольщиков из 16 тыс., на завершение строительства долгостроев также привлечены частные средства инвесторов. Кроме того, будут построены учебные заведения, медицинские центры и другие социальные объекты.

Касым-Жомарт Токаев в целом одобрил работу акимата и дал ряд поручений по развитию и благоустройству столицы.

Анастасия Стативкина
Кульгинов Алтай Токаев Касым-Жомарт Нур-Султан
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