Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

Как сообщили в РГП «Казгидромет», 18 марта ночью на востоке Актюбинской области ожидается низовая метель, на юге – туман. Ветер северо-восточный с переходом на северный, на востоке области порывы 16 м/с.

На севере Мангистауской области синоптики прогнозируют туман.

На севере Кызылординской области ожидаются туман, ночью на юге – гололед. Сохраняется ветер северо-западный в центре области, 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области – туман. В Уральске ночью и утром – туман.

В центре, на востоке Карагандинской области – низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем в центре, на востоке порывы 15-20 м/с. В Караганде и Жезказгане – низовая метель.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18 марта.