110 лет со дня рождения Динмухамеда Кунаева – фоторепортаж из мемориальной квартиры

В связи с таким значимым событием корреспондент Zakon.kz посетил мемориальную квартиру Динмухамеда Ахмедовича, в которой он прожил 24 года, чтобы полюбоваться личными вещами первого секретаря.

Квартира, в которой жил Кунаев, расположена на улице Мукана Тулебаева в Алматы. Дом был построен в 1969 году, имеет два этажа и три подъезда (по три квартиры в каждом). В этом доме до сих пор живут люди.

Фото: Zakon.kz

Сегодня квартира Динмухамеда Ахмедовича является мемориальным музеем. Он открыт два дня в неделю – по средам и субботам. Гостей из других городов, приехавших посмотреть мемориальную квартиру, в музее можно встретить в субботу.

Кунаев жил на втором этаже этого дома с 1969 по 1993 год. В соседнем подъезде жил Байкен Ашимов – политический, государственный и общественный деятель Советского Союза, Герой Социалистического Труда.

После смерти супруги Зухры Шариповны в 1990 году в эту квартиру с семьей переехал Дияр Кунаев – сын племянника Динмухамеда Кунаева. Даже после смерти великого государственного деятеля в 1993 году Дияр Кунаев жил здесь со своей семьей и поддерживал все в таком же состоянии. Он заботился о доме, не меняя в нем ничего. Позже, в 2012 году, к 100-летию со дня рождения Кунаева, Дияр передал квартиру государству под музей. С тех пор квартира-музей находится в собственности города.

Фото: Zakon.kz

Люди, которые посещают музей, говорят, что ощущают жизнь в квартире: как будто в ней до сих пор кто-то живет.

По словам сотрудников музея, некоторые предметы (часы и холодильник на кухне) работают до сих пор.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Площадь дома – 230 кв. м, высота потолка – 3,2 м. В доме четыре комнаты: большой холл, гостиная, кабинет и спальня.

Особенность мемориального музея – около 400 зажигалок, которые любил коллекционировать Динмухамед Ахмедович.

Фото: Zakon.kz

В коллекции зажигалок есть и те, что Кунаев получил в подарок от семьи 35-го президента США Джона Кеннеди, премьер-министра Японии Ясухиро Накасонэ, председателя Президиума Верховного совета СССР Леонида Брежнева и президента Ирака Саддама Хусейна.

Фото: Zakon.kz

Динмухамед Ахмедович большую часть времени проводил дома в своем кабинете. Большое количество книг на полках и их размеры удивят любого, кто придет в дом-музей.

Фото: Zakon.kz

Всего сохранилось около 5 тыс. книг. Кунаев прочитал все, а некоторые из них перечитывал снова и снова.

Фото: Zakon.kz

Cамая необычная среди книг – «Сыр сандық» Cакена Сейфуллина. Она очень маленькая, ее размер – 1 см.

Фото: Zakon.kz

Также на книжных полках есть 29 книг Корана, собранных Зухрой Шариповной. Некоторые из них – из мусульманских стран.

Фото: Zakon.kz

В кабинете Динмухамеда Ахмедовича есть письменный стол, книги и блокнот.

Фото: Zakon.kz

На столе лежит последняя рукопись Кунаева. Это часть книги «От Сталина до Горбачева». Эта книга была написана общественным деятелем в 1993 году. Однако после смерти Динмухамеда Ахмедовича книга осталась неизменной и была издана в 1994 году под названием «От Сталина до Горбачева» на русском языке и под названием «Ақиқаттан аттауға болмайды» – на казахском.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Также стоит упомянуть визитную карточку Динмухамеда Кунаева. Она тоже лежит на рабочем столе. На ней нет должности и ученой степени, а указана лишь его профессия – «горный инженер».

Двери, окна и мебель в доме изготовлены отечественными мастерами. В частности, мебель поступила с алматинской фабрики «Мерей». Спустя 50 лет двери и мебель все еще целы.

Фото: Zakon.kz

Этот дом ремонтировали только один раз – в 1984 году. Пол, потолок, стены и двери не изменились за 38 лет. Только когда квартиру Кунаева открыли как музей, комнаты были оборудованы камерами. В этом году в шкафу с камином и сувенирами установили свет.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Пока хозяева были живы, квартиру посещали высокопоставленные чиновники, политики, а также простые граждане. Зухра Шариповна угощала каждого гостя, пришедшего в дом. Несмотря на то, что дома была помощница, супруга Кунаева часто готовила сама.

Фото: Zakon.kz

В сервантах в квартире много посуды. Все они использовались для гостеприимства и в быту. Вешалки в доме Зухра Шариповна выбирала сама.

Фото: Zakon.kz

Мы прожили вместе 50 лет, полгода, два дня, – написал в своей книге Динмухамед Ахмедович.

Динмухамед Кунаев в своей книге «О моем времени» писал, что полюбил Зухру Шариповну на всю жизнь.

Фото: Zakon.kz

Зухра Шариповна была бухгалтером, свободно владела английским и французским языками. Выйдя замуж, она стала невесткой семьи Кунаевых и занималась домашним хозяйством.

Фото: Zakon.kz

В доме также есть рисовый портрет Кунаева и его жены. Его изготовили кызылординские рисоводы из 200 различных сортов в подарок. Интересно то, что для создания портрета было использовано мало краски.

Фото: Zakon.kz

Сейчас во дворе дома стоит машина Динмухамеда Ахмедовича, которую подарили к его 80-летию. Но Кунаев не ездил на ней. В свободное время первый секретарь любил охотиться, но на охоту выбирался только осенью и зимой по специальному разрешению. Он часто отстреливал уток, фазанов и кабанов, отдавал подстреленных домашних птиц в детские дома. За время правления Динмухамеда Ахмедовича на казахской земле было основано 68 рабочих поселков и 43 города, среди которых Рудный, Экибастуз, Шевченко, Никольский, Степногорск, Темиртау, Жанатас, Кентау, Аркалык.

Фото: Zakon.kz

За время своего председательствования Кунаев также внес значительный вклад в развитие цветной металлургии, нефтяной промышленности, машиностроения и других отраслей. Например, при Динмухамеде Ахмедовиче экономика Казахстана была третьей по величине в Советском Союзе после России и Украины.

Сегодня в Алматы есть улица и университет имени Динмухамеда Кунаева. Есть также село Кунаева и школы, названные в его честь. Перед музеем стоит его бюст. Имя первого секретаря было присвоено улицам и учебным заведениям только после его смерти.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники мемориальной квартиры-музея стремятся максимально сохранить этот дом и его имущество. Жители и гости дома 119 по улице Мукана Тулебаева в Алматы могут посетить квартиру-музей по средам и субботам. Стоимость входа для взрослых составляет 500 тенге, для студентов – 300 тенге, для пенсионеров и школьников – 200 тенге. Сотрудника музея можно нанять для групповой экскурсии за 500 тенге.

Рядом с квартирой находится главный музей Кунаева (Тулебаева, 117). В настоящее время он ремонтируется. Всем, кто интересуется жизнью и творчеством Динмухамеда Кунаева, стоит посетить оба музея. В одном из них можно познакомиться с жизнью и творчеством общественного деятеля, а в другом – увидеть его квартиру.

16 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана сообщил, что названия областей и некоторых городов и областных центров будут изменены. В частности, глава государства сказал, что будет приветствовать предложение о присвоении Капшагаю имени великого сына казахского народа Динмухамеда Кунаева.