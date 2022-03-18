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01:35 18.03.2022

Специалист объяснила, почему нельзя хранить крупы на верхних полках

Хранение, специалист Фото: pixabay
Хранение круп на верхних полках кухонных шкафов значительно сокращает срок их годности, утверждает специалист, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью с Газетой.ru рассказала специалист по питанию Елена Доронкина.

Верхние кухонные полки менее подходят для хранения круп, так как температура там будет выше, чем внизу, поэтому чем ниже к полу вы храните крупы, тем дольше они пролежат. Елена Доронкина

Также она посоветовала хранить муку и крупы в жестяных коробках или ящиках, при этом следует отказаться от полиэтиленовых пакетов. Тем, кто держит бакалею в холщовых мешочках, Доронкина рекомендовала иногда их проветривать, чтобы «оживить продукт».

Айсулу Омарова
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