В Болгарии задержали бывшего премьер-министра

Бывший премьер-министр и лидер партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Бойко Борисов был задержан 17 марта при полицейской операции, связанной с расследованиями единой Европейской прокуратуры, сообщает Deutsche Welle.

Министерство внутренних дел Болгарии сообщило, что Борисов помещен под стражу на 24 часа, не уточнив, на основании каких подозрений.

Помимо Борисова задержаны бывший министр финансов страны Владислав Горанов, экс-председатель финансовой комиссии парламента Менда Стоянова и бывшая глава информационной службы правительства Севдалина Арнаудова.

МВД не предоставило более подробной информации, но, как сообщило Болгарское национальное телевидение, задержания связаны с расследованием случаев злоупотребления помощью от Евросоюза. Обыски и выемки документов прошли по многим адресам в стране.

Бойко Борисов возглавлял правительство Болгарии с июля 2009-го по март 2013 года, с ноября 2014-го по январь 2017 года и с мая 2017-го по май 2021 года.

13 марта он был переизбран на пост председателя ГЕРБ. Его кандидатуру поддержали 943 делегата съезда партии, голосовавших против и воздержавшихся не было.