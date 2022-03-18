Умерла советская актриса, сыгравшая роль в фильме «Любимая женщина механика Гаврилова»

Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

На 73 году скоропостижно ушла из жизни актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Ивановна Назарова. (...) Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино выражают соболезнования родным и близким, – говорится в сообщении.

Наталья Ивановна родилась в 1949 году в Алматы. В 1972 году окончила Школу-студию при МХАТ (мастерская Павла Массальского) и сразу же была принята в труппу Московского художественного театра, где много и плодотворно работала. Н.И. Назарова по праву считалась одной из ярких, многогранно талантливых актрис МХАТа.