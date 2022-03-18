Умерла советская актриса, сыгравшая роль в фильме «Любимая женщина механика Гаврилова»
Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
На 73 году скоропостижно ушла из жизни актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Ивановна Назарова. (...) Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино выражают соболезнования родным и близким, – говорится в сообщении.
Наталья Ивановна родилась в 1949 году в Алматы. В 1972 году окончила Школу-студию при МХАТ (мастерская Павла Массальского) и сразу же была принята в труппу Московского художественного театра, где много и плодотворно работала. Н.И. Назарова по праву считалась одной из ярких, многогранно талантливых актрис МХАТа.
Дебют в кино состоялся в 1972 году. В числе лучших работ: Верочка («Неоконченная пьеса для механического пианино»), Тамара («Молодая жена»), Нюра («Старый новый год»), Вдовина («Последний побег»), Нина Иванова («Мисс миллионерша»). Небольшая роль подруги главной героини в фильме «Любимая женщина механика Гаврилова» стала визитной карточкой актрисы и полюбилась зрителям. С 1989 года Наталья Назарова вынуждена была оставить актерскую профессию по состоянию здоровья.