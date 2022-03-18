В МСХ озвучили план, как не допустить падеж скота на случай засухи

В ходе заседания правительства министр сообщил, что для своевременного и качественного проведения посевной кампании создан и действует оперативный штаб, призванный своевременно решать все возникающие проблемные вопросы весенне-полевых работ.

Он добавил, что по поручению главы государства министерством совместно с регионами начата перепроверка готовности сельскохозяйственной техники, запасов семян и удобрений.

Прорабатывается вопрос выделения 20 млрд тенге на форвардный закуп для формирования зернофуражного фонда в объеме 200 тыс. тонн, который в случае повторения засухи 2021 года обеспечит сохранность поголовья скота и птицы. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев

9 февраля депутат Мажилиса Галым Амреев сообщал, что в Кызылординской области назревает проблема с кормами. Так, по его словам, от акимов Аральского и Казалинского районов получено подтверждение, что ранее заготовленное сено и корма уже заканчиваются, и возникает острая необходимость в закупе дополнительного объема сена для скота.

Озвучивая депутатский запрос первому заместителю премьер-министра Роману Скляру, депутат в очередной раз попросил решить поднимаемый вопрос, чтобы жители Аральского и Казалинского районов получили 10-15 вагонов сена бесплатно.

Как сообщалось ранее, летом 2021 года в Мангистауской области произошел массовый падеж скота из-за засухи и отсутствия кормов.