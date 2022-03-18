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10:22 18.03.2022

В США тринадцатилетний подросток совершил ДТП – погибли девять человек

полицейская лента ограждает место преступления Фото: pexels
В американском штате Техас тринадцатилетний подросток совершил смертельную аварию, в результате которой погибли девять человек, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал CNN, пикапом управлял тринадцатилетний водитель, допустив лобовое столкновение с микроавтобусом, который перевозил членов университетских команд по гольфу и их тренера.

По словам зампредседателя Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США Брюс Ландсберг, после столкновения транспортные средства загорелись. Погибли шестеро студентов, их тренер, а также водитель и несовершеннолетний пассажир пикапа.

По предварительной версии, причиной ДТП могло стать лопнувшее переднее колесо пикапа, в результате чего автомобиль вынесло на встречную полосу.

Оксана Житникова
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