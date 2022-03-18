Советы юриста: как рефинансировать ипотечный заем

Он напомнил, что постановлением правления Национального банка РК от 24 апреля 2015 года утверждена Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов.

В рамках программы помощь оказывается заемщикам – физическим лицам по трем направлениям и до указанных сроков:

рефинансирование ипотечных займов, выданных в период с 2004 по 2009 год, – до апреля 2025 года; рефинансирование ипотечных жилищных займов, выданных в иностранной валюте, – до 31 декабря 2020 года; оказание дополнительной помощи ипотечным заемщикам – до 31 декабря 2021 года.

Как происходит рефинансирование

Таким образом, в настоящее время заемщики – физические лица могут обратиться в свой банк о рефинансировании своего ипотечного займа, выданного в период с 2004 по 2009 год.

Банк второго уровня (БВУ) обязан рефинансировать ваш ипотечный заем, если:

заем был выдан БВУ, КИК и ипотечной организацией в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2009 года (если заем выдан до или после этого периода, вы не можете обращаться в БВУ с заявлением о рефинансировании займа);

по займу имеется основной долг (просроченная задолженность по займу должна содержать сумму основного долга (остаток кредита);

заем обеспечен залоговым имуществом в виде жилища, нежилого помещения, отдельного помещения, используемого для иных, чем постоянное проживание, целей, земельного участка; при этом жилище должно быть единственным для вас и вашего супруга по состоянию на 1 января 2015 года (кроме залогового недвижимого имущества у вас не должно быть другого недвижимого имущества на праве собственности до 1 января 2015 года).

Условия рефинансирования займа:

ставка вознаграждения – 3% годовых; рефинансируется только остаток основного долга, вся остальная задолженность списывается – вознаграждение, пеня, комиссия и другие платежи (пример: если сумма задолженности составляет 10 000 000 тенге, из них остаток основного долга – 3 000 000 тенге, остальные 7 000 000 тенге прочая задолженность, то рефинансируется только 3 000 000 тенге, остальная сумма списывается); могут быть включены улучшающие условия (уменьшение суммы основного долга, установление суммы ежемесячного платежа, который выгоден вам и т.п.); БВУ не будет требовать оплаты от вас каких-либо комиссий, сборов или иных платежей, связанных с рефинансированием займа (вы не обязаны платить БВУ какие-либо платежи, комиссии или сборы); при наличии вступившее в законную силу решение суда по займу заем подлежит рефинансированию (даже если по займу имеется судебный акт о взыскании суммы задолженности и возбуждено исполнительное производство, можно рефинансировать заем).

Юрист также рассказал о некоторых особенностях программы:

В случае отсутствия у заемщика задолженности по основному долгу БВУ рекомендуется произвести прощение задолженности заемщика (пример: если сумма задолженности составляет 5 000 000 тенге и она состоит из вознаграждения, пени, комиссий и других платежей, то БВУ должен списать задолженность).

Залогодателем может быть как физическое, так и юридическое лицо (если по вашему займу выступает обеспечением недвижимое имущество, принадлежащее юридическому лицу (ТОО, АО и т.п.), то вы можете обратиться в БВУ с заявлением о рефинансировании вашего займа).

Заем может быть рефинансирован путем перевода долга на третье лицо (вы можете избавиться от проблемного ипотечного займа навсегда).

Заем должен быть рефинансирован, даже если вы получили его, когда были индивидуальным предпринимателем, но в последующем утратили данный статус (если вам до этого отказывали в рефинансировании займа ввиду того, что вы являетесь ИП, то ликвидируйте ИП и подайте в БВУ заявление о рефинансировании вашего займа).

В случае рефинансирования займа ваша кредитная история обновится (вас «уберут» из «черного списка»).

Остаток задолженности по займу может быть списан БВУ, если:

- залоговое недвижимое имущество было реализовано в рамках исполнительного производства;

- у вас отсутствует другое недвижимое имущество (если залоговое недвижимое имущество было продано судебным исполнителем или БВУ и у вас отсутствует другое недвижимое имущество, то можете обратиться в БВУ с просьбой списать остаток задолженности).

Если БВУ отказал в рефинансировании займа или списании остатка задолженности, то вы можете обратиться в:

комиссию по рассмотрению жалоб заемщиков на отказы банков по регионам; в суд по месту нахождения БВУ или его филиала.

Как пояснил юрист, если вам отказали в рефинансировании, то обязательно необходимо обжаловать отказ банка сначала в комиссию, если ваша жалоба оставлена без удовлетворения, то следует обратиться в суд.