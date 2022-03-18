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Законодательство РК
10:42 18.03.2022

Советы юриста: как рефинансировать ипотечный заем

рефинансирование ипотечных займов Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Юридический консультант ПЮК «Adilzanger» Алмаз Утаров рассказал, как и в какие сроки можно рефинансировать свой ипотечный заем, а также о нюансах этой процедуры, передает Zakon.kz.

Он напомнил, что постановлением правления Национального банка РК от 24 апреля 2015 года утверждена Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов.

В рамках программы помощь оказывается заемщикам – физическим лицам по трем направлениям и до указанных сроков:

  1. рефинансирование ипотечных займов, выданных в период с 2004 по 2009 год, – до апреля 2025 года;

  2. рефинансирование ипотечных жилищных займов, выданных в иностранной валюте, – до 31 декабря 2020 года;

  3. оказание дополнительной помощи ипотечным заемщикам – до 31 декабря 2021 года.

Таким образом, в настоящее время заемщики – физические лица могут обратиться в свой банк о рефинансировании своего ипотечного займа, выданного в период с 2004 по 2009 год.

Как происходит рефинансирование

Банк второго уровня (БВУ) обязан рефинансировать ваш ипотечный заем, если:

  • заем был выдан БВУ, КИК и ипотечной организацией в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2009 года (если заем выдан до или после этого периода, вы не можете обращаться в БВУ с заявлением о рефинансировании займа);

  • по займу имеется основной долг (просроченная задолженность по займу должна содержать сумму основного долга (остаток кредита);

  • заем обеспечен залоговым имуществом в виде жилища, нежилого помещения, отдельного помещения, используемого для иных, чем постоянное проживание, целей, земельного участка; при этом жилище должно быть единственным для вас и вашего супруга по состоянию на 1 января 2015 года (кроме залогового недвижимого имущества у вас не должно быть другого недвижимого имущества на праве собственности до 1 января 2015 года).

Условия рефинансирования займа:

  1. ставка вознаграждения – 3% годовых;

  2. рефинансируется только остаток основного долга, вся остальная задолженность списывается – вознаграждение, пеня, комиссия и другие платежи (пример: если сумма задолженности составляет 10 000 000 тенге, из них остаток основного долга – 3 000 000 тенге, остальные 7 000 000 тенге прочая задолженность, то рефинансируется только 3 000 000 тенге, остальная сумма списывается);

  3. могут быть включены улучшающие условия (уменьшение суммы основного долга, установление суммы ежемесячного платежа, который выгоден вам и т.п.);

  4. БВУ не будет требовать оплаты от вас каких-либо комиссий, сборов или иных платежей, связанных с рефинансированием займа (вы не обязаны платить БВУ какие-либо платежи, комиссии или сборы);

  5. при наличии вступившее в законную силу решение суда по займу заем подлежит рефинансированию (даже если по займу имеется судебный акт о взыскании суммы задолженности и возбуждено исполнительное производство, можно рефинансировать заем).

Юрист также рассказал о некоторых особенностях программы:

  • В случае отсутствия у заемщика задолженности по основному долгу БВУ рекомендуется произвести прощение задолженности заемщика (пример: если сумма задолженности составляет 5 000 000 тенге и она состоит из вознаграждения, пени, комиссий и других платежей, то БВУ должен списать задолженность).

  • Залогодателем может быть как физическое, так и юридическое лицо (если по вашему займу выступает обеспечением недвижимое имущество, принадлежащее юридическому лицу (ТОО, АО и т.п.), то вы можете обратиться в БВУ с заявлением о рефинансировании вашего займа).

  • Заем может быть рефинансирован путем перевода долга на третье лицо (вы можете избавиться от проблемного ипотечного займа навсегда).

  • Заем должен быть рефинансирован, даже если вы получили его, когда были индивидуальным предпринимателем, но в последующем утратили данный статус (если вам до этого отказывали в рефинансировании займа ввиду того, что вы являетесь ИП, то ликвидируйте ИП и подайте в БВУ заявление о рефинансировании вашего займа).

  • В случае рефинансирования займа ваша кредитная история обновится (вас «уберут» из «черного списка»).

  • Остаток задолженности по займу может быть списан БВУ, если:

- залоговое недвижимое имущество было реализовано в рамках исполнительного производства;

- у вас отсутствует другое недвижимое имущество (если залоговое недвижимое имущество было продано судебным исполнителем или БВУ и у вас отсутствует другое недвижимое имущество, то можете обратиться в БВУ с просьбой списать остаток задолженности).

Если БВУ отказал в рефинансировании займа или списании остатка задолженности, то вы можете обратиться в:

  1. комиссию по рассмотрению жалоб заемщиков на отказы банков по регионам;

  2. в суд по месту нахождения БВУ или его филиала.

Как пояснил юрист, если вам отказали в рефинансировании, то обязательно необходимо обжаловать отказ банка сначала в комиссию, если ваша жалоба оставлена без удовлетворения, то следует обратиться в суд.

Лариса Черненко
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