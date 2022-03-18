Скончался главный редактор газеты «Вечерний Алматы» Михаил Буренков

О смерти коллеги сообщили сотрудники редакции алматинской газеты. По их словам, Михаил Валерьевич заболел коронавирусом, попал с обострением в госпиталь. По словам сотрудников редакции, Михаил Валерьевич скончался сегодня ночью.

Михаил Валерьевич ушел стремительно и неожиданно для всех. Всегда доброжелательный и позитивный, с тонким и интеллигентным чувством юмора, Михаил ценил в людях талант и товарищество, начитанность и нестандартность мышления. Мы потрясены его стремительным уходом, потрясены глубиной горя, которое испытываем. Коллеги Михаила Буренкова

О месте и времени прощания редакция газеты «Вечерний Алматы» сообщит дополнительно.

Михаил Буренков родился 14 декабря 1964 года в Алматы. В разные годы работал во многих известных казахстанских печатных и онлайн СМИ, включая «Казахстанскую правду», «Новое поколение», «Аргументы и факты». С начала 2022 года возглавил редакцию газеты «Вечерний Алматы».

Редакция Zakon.kz приносит искренние соболезнования родным и близким Михаила Буренкова.