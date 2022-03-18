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10:46 18.03.2022

Скончался главный редактор газеты «Вечерний Алматы» Михаил Буренков

Михаил Буренков скончался Фото: dialog
В возрасте 57 лет скончался известный казахстанский журналист, главный редактор газеты «Вечерний Алматы» Михаил Буренков, передает Zakon.kz.

О смерти коллеги сообщили сотрудники редакции алматинской газеты. По их словам, Михаил Валерьевич заболел коронавирусом, попал с обострением в госпиталь. По словам сотрудников редакции, Михаил Валерьевич скончался сегодня ночью.

Михаил Валерьевич ушел стремительно и неожиданно для всех. Всегда доброжелательный и позитивный, с тонким и интеллигентным чувством юмора, Михаил ценил в людях талант и товарищество, начитанность и нестандартность мышления. Мы потрясены его стремительным уходом, потрясены глубиной горя, которое испытываем.Коллеги Михаила Буренкова

О месте и времени прощания редакция газеты «Вечерний Алматы» сообщит дополнительно.

Михаил Буренков родился 14 декабря 1964 года в Алматы. В разные годы работал во многих известных казахстанских печатных и онлайн СМИ, включая «Казахстанскую правду», «Новое поколение», «Аргументы и факты». С начала 2022 года возглавил редакцию газеты «Вечерний Алматы».

Редакция Zakon.kz приносит искренние соболезнования родным и близким Михаила Буренкова.

Редакция Zakon.kz
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