10:57 18.03.2022
Очередную финпирамиду выявили в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды EDEN LIFE. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает Zakon.kz.
Территориальным департаментом АФМ по Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды EDEN LIFE, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций. Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты, гарантировав получение выгодного вознаграждения, формировавшегося за счет привлечения денежных средств других вкладчиков.Пресс-служба АФМ РК
В ведомстве уточнили, что досудебное расследование ведется по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору.
Агентство призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Тех, кто пострадал от деятельности EDEN LIFE, попросили обратиться в ДЭР Алматы (пр. Жибек жолы, 127). Контакты: 8 747 592 43 24, 8 701 858 67 67, 8 747 582 00 82.