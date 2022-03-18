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10:57 18.03.2022

Очередную финпирамиду выявили в Казахстане

алматы, финпирамида, инвесткомпания, афм Фото: Zakon.kz
В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды EDEN LIFE. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает Zakon.kz.
Территориальным департаментом АФМ по Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды EDEN LIFE, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций. Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты, гарантировав получение выгодного вознаграждения, формировавшегося за счет привлечения денежных средств других вкладчиков.Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве уточнили, что досудебное расследование ведется по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору.

Агентство призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Тех, кто пострадал от деятельности EDEN LIFE, попросили обратиться в ДЭР Алматы (пр. Жибек жолы, 127). Контакты: 8 747 592 43 24, 8 701 858 67 67, 8 747 582 00 82.

Динара Халдарова
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