Очередную финпирамиду выявили в Казахстане

Территориальным департаментом АФМ по Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды EDEN LIFE, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций. Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты, гарантировав получение выгодного вознаграждения, формировавшегося за счет привлечения денежных средств других вкладчиков. Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве уточнили, что досудебное расследование ведется по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору.

Агентство призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.