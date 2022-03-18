11:09 18.03.2022
Глава МИОР ждет предложений от журналистов по поправкам в закон о СМИ
Фото: pixabay
Министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров призвал журналистов активно принимать участие в разработке новых поправок в закон о СМИ, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы будем это вместе обсуждать, уже есть запросы от журналистских организаций, журналистских правозащитных организаций, от экспертов. Будем садиться, обсуждать. Поэтому сейчас говорить, что будет конкретно меняться, преждевременно, поскольку будет запрос не только лично от меня, это должен быть общий наш запрос от медийного сообщества.Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров
Глава МИОР предложил журналистам создать рабочую группу для обсуждения новых поправок в закон.
Я вчера в Facebook написал, что мы ждем предложения на WhatsApp. Также при личной встрече можете передать предложения. Давайте создадим рабочую группу, будем обсуждать все то, что сегодня необходимо для плодотворного развития современной медиа-сферы.Аскар Умаров
Наш путь – плодотворное развитие СМИ, чтобы они были еще более работоспособными и востребованными нашей аудиторией, – подчеркнул министр.
16 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана отметил, что необходимо пересмотреть закон о СМИ.