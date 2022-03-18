Казахстанцы стали реже переводить деньги за рубеж

Аналитики Ranking.kz отмечают, что объем отправленных через системы денежных переводов (СДП) средств из Казахстана за рубеж за январь 2022 года составил всего 45,6 млрд тг — на 16,3% меньше по сравнению с январем 2021-го.

Для сравнения: в первом месяце прошлого года объем переводов показал рост на 37,1% по сравнению с январем 2020-го.

Количество транзакций сократилось на треть, со 150 тыс. до 100,5 тыс.

Основной валютой переводов за рубеж в январе был доллар: 82,5% от всего объема, при этом годом ранее показатель составлял 73,6%, а пять лет назад – лишь 61,4%, – отмечено в публикации.

Доля переводов в рублях сокращается из года в год, в январе 2022 года она составила лишь 10,8%. Доля национальной валюты в переводах уменьшилась за год сразу с 11,9% до 5,7%, доля евро — с 1,2% до 1%.

Средний чек одного перевода через СДП из РК за рубеж в национальной валюте сократился со 142,7 тыс. до 140,6 тыс. тг, в российских рублях – с 59,8 тыс. до 50,9 тыс. рублей, в евро – с 1218 до 1155 евро. При этом средний чек одного перевода в долларах США вырос с 1165 до 1355 долларов.

Более половины объема всех отправленных средств пришлось лишь на три страны: Турцию (10,4 млрд тг), Узбекистан (9,3 млрд тг) и Кыргызстан (8,3 млрд тг).

Значительный объем денег отправлен и в Россию: 7,2 млрд тг, при этом это значительно меньше по сравнению с январем прошлого года (тогда РФ лидировала), – уточнили исследователи.

Между тем, возможно, как отмечают аналитики, переводы обретут еще большую популярность, так как в Казахстане введено ограничение на вывоз наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте свыше 10 тыс. долларов, а также золотых слитков, инвестиционных монет из золота и серебра и аффинированного золота массой свыше 100 граммов.