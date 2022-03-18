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Законодательство РК
15:53 18.03.2022

Более 800 млрд тенге было выделено на борьбу с COVID-19 в Казахстане – Минздрав

бюджет, тенге, КВИ, Казахстан Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала, сколько средств было выделено на борьбу с коронавирусной инфекцией с начала пандемии, передает корреспондент Zakon.kz.
В 2020 году на борьбу с КВИ выделено 252 млрд тенге, в 2021 году – 556 млрд тенге и в текущем году – 9 млрд тенге.Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Глава Минздрава заверила, что дополнительные средства из-за рубежа на борьбу с КВИ не занимались.

Из-за рубежа напрямую мы не финансируемся, такая информация может быть у Минфина. Но могу сказать, что 5 млрд тенге в 2020 году было выделено по линии Всемирного банка на покупку ИВЛ и аппараты виброакустики. Других средств не было. Ажар Гиният
Мадина Мамырханова
COVID-19 Гиният Ажар Минздрав РК Казахстан
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