Более 800 млрд тенге было выделено на борьбу с COVID-19 в Казахстане – Минздрав

В 2020 году на борьбу с КВИ выделено 252 млрд тенге, в 2021 году – 556 млрд тенге и в текущем году – 9 млрд тенге. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Глава Минздрава заверила, что дополнительные средства из-за рубежа на борьбу с КВИ не занимались.