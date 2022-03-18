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Законодательство РК
15:59 18.03.2022

В Алматы заключили меморандум по стабилизации цен на социальный хлеб

меморандум по стабилизации цены Фото: Zakon.kz
Акимат Алматы в рамках обеспечения продовольственной безопасности и недопущения повышения цен на социальный хлеб подписал Меморандум о мерах по стабилизации цен на формовой хлеб из муки пшеничной I сорта с МСХ РК и АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация», сообщает Zakon.kz.

Соглашение действует в рамках Закона РК «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий».

В рамках меморандума Продкорпорация обеспечит поставки продовольственного зерна пшеницы по фиксированной цене 90 тысяч тенге за тонну мукомольным организациям Алматы для производства муки I сорта. Акимат Алматы

Всего из запасов Продкорпорации с марта по август 2022 года планируется поставить в Алматы более 29,8 тысячи тонн зерна на общую сумму порядка 2,7 млрд тенге.

Соглашение действует до августа (включительно) с возможностью дальнейшей пролонгации. Месячная потребность мегаполиса в зерне составляет 4 261,1 тонны.

Как отметили в акимате, обеспечение сырьем позволит основным хлебобулочным комбинатам города сохранить цены на социальный хлеб на прежнем уровне.

Лариса Черненко
Алматы
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