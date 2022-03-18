В Казахстане продлят запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом – Болат Акчулаков

На сегодня поставщики нефти реализовывают нефтепродукты в адрес конечных реализаторов и оптовых поставщиков. При этом в качестве оптовых поставщиков выступают не только лица, обладающие нефтебазами на праве собственности, но и имеющие нефтебазы на праве аренды. В этой связи подготовлены поправки, предусматривающие исключение непродуктивных посредников при реализации нефтепродуктов. Министр энергетики Болат Акчулаков

Также, по его словам, в планах создание резервов нефтепродуктов у крупных потребителей на базе АО «НК «КазМунайГаз» в объеме 150 тыс. тонн и на базе АО «КТЖ» в объеме 50 тыс. тонн.