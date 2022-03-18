Государство начислит премии по депозитам: юрист предрек проблему для вкладчиков

В феврале казахстанцев обрадовали – по Программе защиты депозитов каждый, у кого есть вклад в тенге в казахстанском банке, сможет получить через год премию от государства в размере 10% от суммы, находящейся на счете по состоянию на конец дня 23 февраля 2022 года.

Премию начислят через год – 23 февраля 2023 года. При этом, если вкладчик будет снимать часть средств, то вознаграждение рассчитают, исходя из наименьшей суммы, находившейся на депозите в течение года. Пополнения депозита не берутся в расчет.

Было официально заявлено, что на премию от государства не смогут рассчитывать держатели депозитов до востребования и условных депозитов, также программа не распространяется на текущие и карточные счета.

Старший партнер адвокатской конторы «KAPLAN, LEE & PARTNERS», юрист Андрей Ли выяснил, что у программы есть один юридический нюанс, который может лишить обещанного вознаграждения от государства целую группу вкладчиков, которые имеют право на получение премии.

Согласно условиям программы, для получения компенсации (премии) по депозитам физических лиц за счет средств бюджета необходимо держать деньги на депозите до 23 февраля 2023 года. Что делать, если в период с 23 февраля 2022 года по 2023 год заканчивается срок договора о банковском вкладе? Если в договоре предусмотрено автоматическое продление, то проблем с начислением премии не будет. Также, согласно совместному заявлению Нацбанка и Правительства, если срок вклада истекает в период до выплаты компенсации (премии), депозит должен быть пролонгирован до срока завершения программы. Но в одном из крупнейших банков страны есть депозит, который по договору автоматически не пролонгируется. Для этого вклада по истечении срока предусмотрено закрытие с уведомлением о расторжении договора за 30 дней путем обращения в отделение банка, иных условий нет. Юрист Андрей Ли

Сотрудники данного банка пояснили юристу, что этот вклад подпадает под программу начисления премий от государства, но разошлись во мнении, будет ли участвовать депозит в программе, если срок его действия закончится в период до 23 февраля 2023 года и деньги, согласно условиям, перейдут на текущий счет либо будут сняты клиентом.

По поводу написания заявления на продление этого депозита в банке сказали, что пока не могут ничем помочь, так как форма заявления не согласована с Нацбанком РК. Клиенты, написавшие такие заявления, столкнулись с тем, что данный депозит пролонгирован не был, деньги по нему поступили на текущий счет клиента. Таким образом, вкладчики рискуют не получить компенсацию от государства. Андрей Ли

Юриста интересует, когда будет разработана форма соответствующего заявления на пролонгацию депозитов и каков должен быть алгоритм действий со стороны вкладчика по депозитам, по которым пролонгация не предусмотрена. Еще один важный вопрос — будет ли распространяться программа на вклады, если клиентом было подано заявление в произвольной форме на пролонгацию, банком данное заявление принято, однако депозит не пролонгировали и деньги поступили на текущий счет.

Считаю, что необходимо прописать алгоритм действий вкладчика в данной ситуации (открывать депозит заново или «держать» деньги на текущем счете, пока не решится вопрос с пролонгацией) и возможность подачи заявления на пролонгацию по разработанной и утвержденной форме, чтобы деньги не успели уйти на текущий счет. Также я вижу, что не все банки дали четкие, понятные разъяснения своим вкладчикам по участию своих продуктов в программе. У большинства банков второго уровня вкладчику приходится буквально по крупицам собирать информацию, чтобы понять алгоритм действий в том или ином случае и в итоге не остаться в будущем без премии. Андрей Ли

Пока Нацбанк и банки второго уровня будут решать юридические вопросы, эксперт советует всем, у кого истекает срок договора по депозиту в период до 23 февраля 2023 года, и договором не предусмотрено автоматическое продление, написать в свой банк заявление в произвольной форме с просьбой о пролонгации и включении в программу.

Андрей Ли отметил, что согласно постановлению Нацбанка, банки второго уровня обязаны будут принять заявление и дать письменный ответ, с которым потом можно будет действовать в правовом поле по защите своих интересов.