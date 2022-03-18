В СКО отметили юбилеи известных писателей

В конференции приняли участие заместитель акима СКО Гани Ныгыметов, а также первый заместитель председателя Союза писателей РК Акберен Елгезек, член Союза писателей Галым Жайлыбай и другие. В ходе конференции прошла презентация трех книг молодых североказахстанских акынов, а также антологии писателей СКО.

Фото: пресс-служба акимата СКО

По завершении мероприятия первый заместитель председателя Союза писателей РК Акберген Елгезек вручил свидетельство молодым писателям Аманжолу Загыпар, Кулайхан Рахмет, Нургуль Окашевой и объявил о том, что они вошли в состав Союза писателей РК.

Фото: пресс-служба акимата СКО

16 марта в Областной филармонии им. Акана Серы состоялся республиканский айтыс акынов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Ведущим айтыса был заслуженный деятель Казахстана, обладатель орденов «Парасат» и «Құрмет», председатель Международного союза акынов айтыса и жыршы-терме Журсин Ерман. В мероприятии приняли участие 12 акынов.

Председатель жюри – заслуженный деятель Казахстана, лауреат Международной литературной премии «Алаш» Ғалым Жайлыбай. Также в состав жюри вошли Акберен Елгезек, Даулеткерей Кәпұлы, Бауыржан Халиолла и др.

Гран-при конкурса айтыса завоевал североказахстанец Жарқын Жұпархан. Обладателем 1-го места стал Еркебұлан Қайназар (г. Нур-Султан).

Необходимо отметить, что Жарқын Жұпархан – первый североказахстанец, завоевавший Гран-при республиканского айтыса.