19:06 18.03.2022
Подозреваемый в мошенничестве пытался заплатить сотруднику Антикора 19 млн тенге
Фото: Zakon.kz
Сотрудники Департамента собственной безопасности (ДСБ) Агентства РК по противодействию коррупции задержали мужчину, который готов был заплатить солидную сумму за увод от уголовной ответственности, передает Zakon.kz.
16 марта ДСБ Агентства РК по противодействию коррупции изобличен гражданин Т., который мошенническим путем и подстрекательством завладел денежными средствами гражданина «Б» в сумме 35 тыс. долларов США ( более 17,8 млн тенге) и один миллион тенге. Антикоррупционная служба
В данное время задержанный находится под стражей.
Проводится досудебное расследование.