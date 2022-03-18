Подозреваемый в мошенничестве пытался заплатить сотруднику Антикора 19 млн тенге

16 марта ДСБ Агентства РК по противодействию коррупции изобличен гражданин Т., который мошенническим путем и подстрекательством завладел денежными средствами гражданина «Б» в сумме 35 тыс. долларов США ( более 17,8 млн тенге) и один миллион тенге. Антикоррупционная служба

В данное время задержанный находится под стражей.

Проводится досудебное расследование.