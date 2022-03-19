LG Electronics сообщила о приостановке поставок в Россию

Одна из крупных компаний по производству бытовой техники LG Electronics сообщила о приостановке всех поставок на территорию России.

LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит следить за развитием ситуации. Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, LG привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи. Заявление компании

Ранее японский производитель принтеров, сканеров и сопутствующих электронных компонентов Epson сообщил о приостановке поставок в Россию и Беларусь.

Также об ограничении работы своих заводов на территории РФ и приостановке инвестиций заявили представители Pirelli.