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08:01 19.03.2022

Небольшой рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией в республике увеличилось на семь человек. Ни одного случая не выявили в шести областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрирован 51 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 5,

  • в Алматы – 20,

  • в Шымкенте – 2,

  • в Акмолинской области – 3,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 4,

  • в Жамбылской области – 2,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 3,

  • в Костанайской области – 2,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 1,

  • в Павлодарской области – 1,

  • в СКО – 6,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 818 случаев.

864 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 4,

  • в Алматы – 34,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 5,

  • в Актюбинской области – 185,

  • в Алматинской области – 30,

  • в Атырауской области – 16,

  • в ВКО – 9,

  • в Жамбылской области – 136,

  • в ЗКО – 196,

  • в Карагандинской области – 21,

  • в Костанайской области – 17,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 12,

  • в СКО – 199,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 284 696 человек.

Данияр Кунафин
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