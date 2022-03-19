Небольшой рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрирован 51 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 5,

в Алматы – 20,

в Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 3,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 1,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 4,

в Жамбылской области – 2,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 3,

в Костанайской области – 2,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 1,

в СКО – 6,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 818 случаев.

864 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 4,

в Алматы – 34,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 5,

в Актюбинской области – 185,

в Алматинской области – 30,

в Атырауской области – 16,

в ВКО – 9,

в Жамбылской области – 136,

в ЗКО – 196,

в Карагандинской области – 21,

в Костанайской области – 17,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 12,

в СКО – 199,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 284 696 человек.