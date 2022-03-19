Небольшой рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрирован 51 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 5,
в Алматы – 20,
в Шымкенте – 2,
в Акмолинской области – 3,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 4,
в Жамбылской области – 2,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 3,
в Костанайской области – 2,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 6,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 304 818 случаев.
864 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 4,
в Алматы – 34,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 5,
в Актюбинской области – 185,
в Алматинской области – 30,
в Атырауской области – 16,
в ВКО – 9,
в Жамбылской области – 136,
в ЗКО – 196,
в Карагандинской области – 21,
в Костанайской области – 17,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 12,
в СКО – 199,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 284 696 человек.