Китай с самого начала призывал приложить все усилия, чтобы избежать жертв среди гражданского населения Украины. Об этом на пресс-конференции 18 марта заявил пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь.

Мы все еще помним, что в марте 1999 года НАТО, возглавляемое США, без мандата Совета безопасности грубо развязало кампанию безжалостных бомбардировок Югославии в течение 78 дней, убив по меньшей мере 2,5 тыс. ни в чем не повинных гражданских лиц и ранив около 10 тыс. человек, большинство из которых были гражданскими лицами. Чжао Лицзянь

Представитель МИД КНР отметил, что за последние два десятилетия или около того США нанесли десятки тысяч авиаударов в таких местах, как Сирия, Ирак, Афганистан и Сомали.

Число убитых ни в чем не повинных гражданских лиц может составлять от 22 тыс. до 48 тыс. человек. Заявляя о своей заботе о благополучии украинского народа, разве США не должны в первую очередь выразить озабоченность по поводу жертв среди гражданского населения, вызванных всеми этими военными операциями? Чжао Лицзянь

По словам китайского дипломата, украинский кризис привел к появлению миллионов беженцев.

США должны были поступить иначе, поскольку они знают о последствиях. В дополнение к 11 млн перемещенных беженцев, чьи семьи были разлучены из-за 20-летней войны, развязанной США в Афганистане, еще 2,6 млн беженцев, спасающихся от конфликта между Россией и Украиной, прибыли в европейские страны, которые, честно говоря, являются настоящими жертвами нынешней ситуации. Чжао Лицзянь

Однако, отметил представитель МИД КНР, «США все еще наблюдают и дурачат своих европейских союзников».