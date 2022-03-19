13:37 19.03.2022
Задание с ругательным словом на частной олимпиаде прокомментировали в МОН
Фото: Zakon.kz
В Министерстве образования и науки Казахстана рассказали о заданиях в олимпиадах, проводимых частными лицами, сообщает Zakon.kz.
Ранее в соцсетях появилась информация – в задании на онлайн-олимпиаде для школьников третьих классов встретилось бранное слово. Это возмутило родителей.
В МОН пояснили, что такого уровня олимпиады организовываются частными лицами.
Республиканский научно-практический центр «Дарын» МОН РК не является организатором онлайн-олимпиады ibilim и не имеет никакого отношения к ее проведению. И ранее министерство уже неоднократно рекомендовало не принимать участия в частных олимпиадах. К тому же, они проводятся на платной основе. Пресс-служба МОН РК