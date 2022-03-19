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19:00 19.03.2022

Надежда Дубовицкая завоевала «бронзу» на ЧМ по легкой атлетике в Сербии

Легкая атлетика, бронза, белград Фото: Instagram/qazathletics
На проходящем в Белграде Чемпионате мира по легкой атлетике в помещении казахстанская спортсменка завоевала бронзовую медаль, сообщает Zakon.kz.

Как передает оlympic.kz, медаль Надежда Дубовицкая взяла в прыжках в высоту. По итогам соревнований она показала результат 1 м 98 см.

Первое место завоевала Ярослава Магучих (Украина). На втором месте – Элеонор Паттерсон из Австралии.

Отметим, что бронзовая награда Дубовицкой – первая за десять лет награда Казахстана в прыжках в высоту.

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Константин Вноровский
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