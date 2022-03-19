В Алматы прорвало теплотрассу – инцидент сняли очевидцы

Инцидент произошел около 20:00.

Официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы рассказал корреспонденту Zakon.kz, что трубу диаметром 700 мм порвало на участке, проходящем рядом с пересечением улицы Саина и проспекта Улугбека.

Произошел выброс теплоносителя на поверхность. Вода горячая, но не кипяток. По предварительным данным, причина аварии – изношенность трубы. Официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин

Труба была введена в эксплуатацию в 1989 году. Проработала 33 года, хотя рассчитана на 25 лет. Но гидравлические испытания в прошлом году прошла.

Информация о пострадавших не поступала. Над устранением последствия работают несколько бригад. На температурный режим в домах авария не повлияет, но сейчас горячей воды пока нет. Официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин

По словам представителя компании, в течение нескольких часов проблема будет устранена.

В ДЧС добавили, что что в результате происшествия, подтопило подвалы трех многоквартирных жилых домов, расположенных рядом с местом происшествия.