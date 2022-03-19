21:38 19.03.2022
В Алматы прорвало теплотрассу – инцидент сняли очевидцы
Фото: Zakon.kz
В районе микрорайона Жетысу-2 прорвало тепломагистраль. Горячая вода залила улицу, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел около 20:00.
Официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы рассказал корреспонденту Zakon.kz, что трубу диаметром 700 мм порвало на участке, проходящем рядом с пересечением улицы Саина и проспекта Улугбека.
Произошел выброс теплоносителя на поверхность. Вода горячая, но не кипяток. По предварительным данным, причина аварии – изношенность трубы. Официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин
Труба была введена в эксплуатацию в 1989 году. Проработала 33 года, хотя рассчитана на 25 лет. Но гидравлические испытания в прошлом году прошла.
Информация о пострадавших не поступала. Над устранением последствия работают несколько бригад. На температурный режим в домах авария не повлияет, но сейчас горячей воды пока нет. Официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин
По словам представителя компании, в течение нескольких часов проблема будет устранена.
В ДЧС добавили, что что в результате происшествия, подтопило подвалы трех многоквартирных жилых домов, расположенных рядом с местом происшествия.
По адресу: мкрн. Аксай-4 д.79, д. 80, д. 81, на месте работают силы и средства ДЧС г.Алматы, а также подрядная организация акимата работают по адресу: мкр. Аксай 4, д. 80. От ДЧС города Алматы задействован 31 сотрудник, 7 единиц техники, 6 мотопомп.Пресс-служба ДЧС города Алматы