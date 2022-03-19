Казахстанский теннисист остановился в шаге от финала Челленджера

Как передает пресс-служба ФТК, Скатов и Цэн Чунь-Синь встречались во взрослом туре в июне 2021 года. Это был также полуфинал – алматинского Челленджера, и тогда уроженец Петропавловска был сильнее – 6:2, 6:3. В этот раз на кортах Розето-дельи-Абруцци победил спортсмен из Тайбэя.

Первую партию выиграл Цэн Чунь-Синь – 7:5. Тимофей на старте второго сета создал себе комфортный задел в два очка и выиграл со счетом 6:2.

В решающей третьей партии победитель определился на тай-брейке, где победа досталась Чунь-Синю – 7:6 (8:6).

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