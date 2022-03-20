Мастер домбры: священный инструмент – гордость и бренд нации

Мастер по изготовлению домбры Талгат Жанасылов рассказал Zakon.kz о создании и современном положении священного инструмента.

– Как только переступаешь порог мастерской по изготовлению домбры, возникает вопрос – должен ли инструментальный мастер разбираться в музыке?

– Конечно, он должен понимать музыку. Например, это пианино не имеет ничего общего с тем, что мы делаем. Но я сделал его, чтобы объяснить звук ученикам и развить настоящий слух. На уроке благодаря ему мы обсуждаем звучание национальных инструментов. Если студент заинтересован в изготовлении музыкального инструмента, мы нанимаем специального преподавателя для обучения музыке.

Фото: Zakon.kz

– А по какой технологии делают домбру? Все ли мастера в Казахстане используют один и тот же метод?

– В нашей стране существуют две разные технологии изготовления домбры. Одной из них является технология, разработанная Ахметом Жубановым, которая восходит к тому времени. Второй метод используется в школе Жолаушы Абулгазиновича. Он является человеком, создавшим свою школу домбрового дела. Сейчас он на пенсии. Обе технологии, о которых я говорю, используются для создания звука домбры. А технология постройки инструмента всего одна.

Фото: Zakon.kz

– Сколько примерно времени уходит на изготовление домбры и сколько этапов включает в себя этот процесс?

– Чтобы сделать хорошую домбру, нужно не менее 20 дней. Подготовка древесины и получение звука занимает много времени. А если принять во внимание еще и сушку древесины, то на изготовление домбры уходит 4-5 лет. Значительная часть работы зависит от времени высыхания инструментальной древесины. Что касается музыкальных инструментов, то древесина должна сохнуть в тени в течение 4-5 лет при умеренной температуре. А также она должна постоять некоторое время после высыхания. В наши дни существуют готовые устройства для сушки древесины. Но потом еще два года мы должны выдержать древесину при постоянной температуре и полностью высушить.

Фото: Zakon.kz

– Деревья нашей страны используются для изготовления домбры?

– Да, наши инструменты сделаны из отечественной древесины. Используются кокшетауская и павлодарская береза, восточная сосна, Тянь-Шаньская ель. Тянь-шанская ель считается ценным деревом с высокой акустикой. По всему миру для создания инструментов берут древесину с гор Тянь-Шаня. Деревья, растущие на самой высокой точке Тянь-Шаня, очень плотные. Потому что такая ель не видит жары, она растет только в холоде. Из-за холода дерево растет очень медленно и густо. К тому же в такой ели очень мало желтой смолы. Смола обычно содержится в растениях, которые растут как в жарком, так и в холодном климате. Также есть заграничные красные и коричневые деревья, которые используются для изготовления музыкальных инструментов. Например, канадский клен можно использовать для изготовления задней части домбры.

Фото: Zakon.kz

– На что вы обращаете внимание при изготовлении домбры?

– Работа начинается с выбора и подготовки древесины. Если специалист хороший и умеет правильно выбирать древесину, результат будет неплохим. Дальше значительная часть работы зависит от опыта мастера. А опыт — это то, что приходит постепенно с упорным трудом. Физическая сила мастера также важна при изготовлении инструмента. Считается, что люди среднего возраста делают более качественные инструменты.

Фото: Zakon.kz

Развитие навыков по изготовлению домбры идет медленно из-за отсутствия учебных заведений, обучающих специальному инструментальному делу. Есть талантливые люди, но они трудятся в других областях. Для популяризации искусства изготовления инструментов нужны специалисты и образовательные учреждения, обучающие этому делу. Потому что даже одному человеку не хватит жизни на изучение одного инструмента.

– Мы считаем домбру неизгладимым наследием нашего народа. Так почему же стоимость инструмента отличается?

– Мы получаем очень низкокачественную и дешевую домбру с границ Монголии и Кыргызстана. В нашу страну ее завозят по цене не более тысячи тенге, а затем продают оптом. Это настоящее издевательство над казахской культурой и искусством. Это ограничивает развитие отечественного производства домбры. Конечно, и материал, и звук некачественные, потому что продаются дешево. Он стал источником дохода для людей. А те, кто незнаком с обычной музыкой, не замечают, что звук инструмента плохой.

Фото: Zakon.kz

– Как определяется стоимость устройства?

– Стоимость материалов для изготовления домбры всегда разная. Но мой ответ на этот вопрос таков – искусство не может быть оцениваться деньгами.

– Каков спрос на национальный инструмент?

– Домбра всегда пользуется большим спросом. Спрос на музыкальные инструменты есть всегда. Потому что у него есть исполнитель. Причем у нас развит не только жанр кюя, но и жанр песни. Каждый из жанров делится на несколько видов. Почти все исполняется под аккомпанемент нашей домбры и кобыза.

Фото: Zakon.kz

– Как ухаживать за устройством после покупки?

– Каждый инструмент требует особого ухода. Его следует беречь от тепла и влаги, а особенно – от солнечных лучей. Прибор следует хранить в сухом месте при постоянной температуре. Домбра прослужит долгие годы, если вы будете уделять ей внимание. Если на инструменте играют, то качество улучшается. И наоборот – если его не используют, он теряет звук.

Фото: Zakon.kz

– Кадыр Мырза-Али сказал: «Настоящий казах — не казах, настоящий казах — домбра». Сегодня мы считаем, что эти слова означают связь домбры с казахским народом. Как вы думаете, что означает эта фраза?

– У каждой нации есть бренд. Домбра – это казахский бренд. Первый музыкальный инструмент, который показывает, что мы казахи – это домбра. У других народов есть домбра, но они не умеют играть на ней, как мы. А потому наша домбра – это бесценный атрибут казахского народа.