07:08 20.03.2022
Зеленский заявил, что в Украине приостановили работу некоторые партии
Фото: Instagram/zelenskiy_official
В частности, работу на период военного положения остановили «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», передает Zakon.kz
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановлении на период военного положения деятельности некоторых оппозиционных партий, сообщает ТАСС.
Совет национальной безопасности Украины постановил, учитывая связи некоторых политических структур, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения, – сказал Зеленский в видеообращении в воскресенье. – А именно: «Оппозиционная платформа - За жизнь»; «Партия Шария»; «Наши»; «Оппозиционный блок»; «Левая оппозиция»; «Союз левых сил»; «Держава»; «Прогрессивная социалистическая партия Украины»; «Социалистическая партия Украины»; «Социалисты»; «Блок Владимира Сальдо». Владимир Зеленский