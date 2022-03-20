Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:08 20.03.2022

Зеленский заявил, что в Украине приостановили работу некоторые партии

президент Украины Фото: Instagram/zelenskiy_official
В частности, работу на период военного положения остановили «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», передает Zakon.kz

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановлении на период военного положения деятельности некоторых оппозиционных партий, сообщает ТАСС.

Совет национальной безопасности Украины постановил, учитывая связи некоторых политических структур, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения, – сказал Зеленский в видеообращении в воскресенье. – А именно: «Оппозиционная платформа - За жизнь»; «Партия Шария»; «Наши»; «Оппозиционный блок»; «Левая оппозиция»; «Союз левых сил»; «Держава»; «Прогрессивная социалистическая партия Украины»; «Социалистическая партия Украины»; «Социалисты»; «Блок Владимира Сальдо». Владимир Зеленский
Данияр Кунафин
Зеленский Владимир Украина
Ситуация в Украине: США предупреждает Китай, Россию хотят отключить от GPS
19.03.2022
Партия AMANAT провела митинг в поддержку послания президента
19.03.2022
Шесть медалей завоевали казахстанские лучники на Кубке Азии
19.03.2022
Башар Асад посетил ОАЭ – США «выразили разочарование»
19.03.2022
Рогозин: Россию могут отключить от GPS
19.03.2022
Главная Топ LIVE Все