В России поддержали идею субсидирования компаний, устроивших молодежь до 30 лет

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал сообщение о том, что российское правительство выделит субсидии компаниям, которые возьмут на работу молодежь до 30 лет, сообщает RT.

То, что стараются стимулировать занятость и стимулировать компании, чтобы молодые специалисты трудоустраивались, – очень хорошо. Во-первых, это трудоустройство, то есть борьба с безработицей и возможность материальной поддержки граждан. Особенно молодых специалистов, которые только-только появляются на рынке труда. Во-вторых, это субсидирование и заинтересованность компаний. То есть компании будут заинтересованы в том, чтобы уже на стадии обучения подбирать себе будущих специалистов и обеспечивать им производственную практику и возможность подработки. Ярослав Нилов

Он добавил, что государство уделяет вопросам содействия занятости большое внимание. По его словам, в России уже несколько лет реализуется госпрограмма содействия занятости населения, когда выделяются средства, чтобы людей за обучать и переобучать за государственный счет.

Можно обратится в центр занятости, получив возможность бесплатного обучения профессии. Можно получить всю информацию об имеющихся вакансиях или разместить свою информацию. Через десять дней после обращения, если гражданин находится в поисках работы, у него определяется статус безработного. После чего ему еще определённое время выплачивается пособие. Ярослав Нилов

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении компаниям господдержки в виде субсидий в случае приема на работу молодежи в возрасте до 30 лет.