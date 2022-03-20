Новый президент Туркменистана отправил правительство в отставку

На местном новостном сайте «Ориент» отмечается, что министрам предписано продолжать исполнять должностные обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Сердар Бердымухамедов — сын экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова — победил на выборах 12 марта. Он набрал около 73% голосов. Ранее он занимал пост вице-премьера страны.

Торжественная церемония инаугурации новоизбранного президента состоялась ранее во Дворце Рухыет в Ашхабаде. Сердар Бердымухамедов пообещал, что страна продолжит политику нейтралитета, которая будет основываться «на добрососедстве, обоюдном уважении, равноправии и взаимовыгодном сотрудничестве со всеми государствами мира».