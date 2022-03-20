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16:25 20.03.2022

Новый президент Туркменистана отправил правительство в отставку

Отправил правительство в отставку Фото: Telegram/Serdar Berdimuhamedow
Новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов издал постановление об отставке старого кабмина республики, сообщает Zakon.kz.

На местном новостном сайте «Ориент» отмечается, что министрам предписано продолжать исполнять должностные обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Сердар Бердымухамедов — сын экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова — победил на выборах 12 марта. Он набрал около 73% голосов. Ранее он занимал пост вице-премьера страны.

Торжественная церемония инаугурации новоизбранного президента состоялась ранее во Дворце Рухыет в Ашхабаде. Сердар Бердымухамедов пообещал, что страна продолжит политику нейтралитета, которая будет основываться «на добрососедстве, обоюдном уважении, равноправии и взаимовыгодном сотрудничестве со всеми государствами мира».

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