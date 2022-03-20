Казахстанский велогонщик стал третьим на Grand Prix Manavgat

Штейн преодолел дистанцию в 149 километров за 3 часа 11 минут и 15 секунд, передает пресс-служба Казахстанской федерации велосипедного спорта.

Первое место в однодневной групповой гонке занял Мамыр Сташ (Cycling Sport Club Olymp), а на вторую ступень пьедестала поднялся Михайло Кононенко (Sakarya BB Pro Team).

Другой гонщик из алматинского клуба Игорь Чжан финишировал восьмым.

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