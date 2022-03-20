Морской порт в Актау снова «заминировали»

Как пишет Lada.kz, инцидент подтвердили в морском порту и в Департаменте полиции на транспорте.

Там же заявили, что информация о наличии взрывных устройств не соответствует действительности. Сейчас порт Актау работает в обычном режиме.

Факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований линейного отдела полиции на станции Мангистау по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 5 тыс. месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

1 января текущего года в полицию уже поступало сообщение о взрывном устройстве в Международном аэропорту Актау и Актауском морском торговом порту. Оно также оказалось ложным.