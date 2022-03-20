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Законодательство РК
17:41 20.03.2022

Талибы заменили афганский триколор на белый флаг своего движения

Талибы заменили триколор Фото: © WikiCommons
Правящее в Афганистане движение «Талибан» (организация, запрещенная в Казахстане) заявило о запрете афганского национального трехцветного флага, сообщает Zakon.kz.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на указ талибов, отныне все правительственные учреждения в стране и за ее пределами будут пользоваться белым флагом движения. Должностным лицам Талибана также не разрешается пользоваться триколором.

Указывается необходимость замены во всех государственных организациях прежнего государственного флага Афганистана на флаг «Исламского эмирата Афганистан», представляющий белое полотнище с нанесенными на нем словами шахады (в исламе – свидетельство о вере в единого Бога).

Талибы начали активное наступление на силы, подконтрольные действующему тогда президенту Афганистана Ашрафу Гани, в августе 2021 года, и, войдя в Кабул к середине месяца, объявили 16 августа о завершении войны.

Константин Вноровский
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