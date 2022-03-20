О чем просили жители на встрече с акимом столицы

У каждого ЖМ есть свои особенности и вопросы, которые необходимо решить. Радует, что жители относятся к месту проживания с особым трепетом и ответственностью. Для системного развития города мы продолжаем на регулярной основе объезжать наши районы и жилые массивы. Сегодня встретился с жителями ЖМ Железнодорожный.

Горожане подняли ряд насущных вопросов: это вопросы электричества, сильные ветры и бураны сказываются на работе электрических сетей, бывают отключения, также из системных вопросов – это работа медучреждения, необходимо провести ремонт, выделить дополнительное здание.

Фото: Александр Куприенко

Также жители поднимали вопросы по строительству соцобъектов, дорог, дворов, освещению, установке теплых остановок, запуску автобусов, открытию отделов Казпочты, озеленению и др.

Решение вопросов мы разделяем на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. По первым двум этапам, как строительство дорог, проведение освещения, установка остановок и запуск автобусов, строительство дворов, мы составим план. Данные вопросы будем снимать на постоянной основе. Чтобы можно было заниматься спортом и проводить досуг не только во дворах и общественных пространствах под открытым небом, в данном ЖМ построим физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).

Фото: Александр Куприенко

Что касается системных вопросов, то для решения проблем с электричеством построим подстанцию. Это займет порядка двух лет, зато после у жителей будет бесперебойная подача электричества. По медучреждению – проведем капремонт поликлиники №11 (корпуса №2), также рассмотрим вопросы, как стимулировать медперсонал и привлечь узких специалистов.

Хотел бы еще отметить озеленение района. Значительно улучшить экологию города позволяет газификация. Как я ранее говорил, мы газифицировали два района – Сарыарка и Алматы – в ЖМ Железнодорожный также подвели газораспределительные сети, жители подключаются к газу, уже замечают положительные результаты. Данный ЖМ также будем озеленять.

Фото: Александр Куприенко

Развитие ЖМ находится на контроле у главы государства. Продолжим встречаться с жителями в подобном очном формате на регулярной основе.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов