Наурыз коже – особенность блюда

До главного весеннего праздника в Казахстане остались считанные дни. Основной традицией Наурыза является приготовление национального блюда – Наурыз коже. Классический Наурыз коже должен состоять из семи ингредиентов. Семь – священное число у казахов. Однако во всех регионах рецепт приготовления коже отличается.

На юге Казахстана в коже добавляют вяленое мясо, воду, кукурузу, рис, перловку, просо, катык, соль.

На севере Казахстана в коже добавляют айран, пшено, пшеницу, копченую конину, курт и соль. В Костанае могут использовать молоко вместо айрана.

На востоке страны в состав традиционного блюда входят: вода, мясо, перловка, рис, просо, курт и соль. На востоке вместо копченого мяса могут использовать замаринованное мясо.

На Западе в блюдо добавляют изюм, морковь или перец, а вместо конины могут использовать говядину. В этих регионах Наурыз коже начинают готовить с 14 числа, со дня Көрісу.

В центральном Казахстане мясо могут заменить казы или шужыком. Крупу варят отдельно, а затем ее кладут в бульон.

В целом, рецепт Наурыз коже может отличаться даже внутри региона. Способ приготовления зависит не только от принятых устоев, но и от вкусов самой хозяйки. Также нужно иметь в виду доступность тех или иных продуктов в разных городах. Но коже обязательно должно включать в себя мясо – без него блюдо не готовят.

Каждый ингредиент блюда имеет ту или иную значимость.

Вода – символ жизни, начало новой жизни. Потому в Наурыз коже вода является основным ингредиентом.

Мясо добавляют в коже, чтобы в доме всегда был достаток. Да и как обойтись без основного продукта казахов?

Зерна – словно колос, выращенный из одного зерна, будет богатое потомство.

Казахи давно почитали молочные продукты, а потом их обязательно добавляют в Наурыз коже.