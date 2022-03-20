Бердибек Сапарбаев выслушал проблемы жителей Меркенского района

Сначала глава региона кратко проинформировал о проделанной работе в области и районе. Аким области подробно остановился на масштабных задачах, поставленных президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

В своем Послании президент РК Касым-Жомарт Токаев во главу угла ставит политическую модернизацию и повышение благосостояния народа. Особое внимание было уделено вопросам усиления роли Парламента и маслихата, совершенствования избирательной системы, участия граждан в государственном управлении. На сегодняшний день созданы специальные информационно-разъяснительные группы, которые проводят встречи с местными жителями. Члены группы рассказывают о задачах Послания. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Говоря о геополитической ситуации, глава региона отметил, что будут приняты конкретные меры по снижению влияния негативных факторов. На особом контроле вопросы, касающиеся стабилизации цен на социально значимые товары, создания новых рабочих мест, своевременного выполнения социальных обязательств, оперативного решения социальных вопросов.

В результате проделанной в прошлом году масштабной работы экономический рост области составил 105,8%. Несмотря на трудности, мы должны наращивать темпы развития. Для этого важно, чтобы население и местные власти действовали сообща. Важно укреплять спокойствие и стабильность в обществе. Только так мы сможем добиться поставленных целей. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Далее выступил аким района. По его словам, планомерно осуществляются работы по строительству социальных объектов, ремонту дорог и модернизации жилья, подведению инфраструктуры.

В прошлом году при поддержке руководства области в районном центре реабилитации и адаптации детей с ограниченными возможностями был открыт первый в регионе центр иппотерапии. В селе Турлыбай батыр Жамбылского сельского округа в школе №34 проведен капитальный ремонт. Также в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» заасфальтировали 15 улиц и 20 улиц – за счет средств районного бюджета. Руслан Нурсипатов

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Аким района заверил, что в ближайшее время откроются новые объекты предпринимательства. В результате снизится уровень безработицы.

В конце собрания жители поделились своими предложениями и мнениями.

В основном меркенцы поднимали вопросы, касающиеся уличного освещения, асфальтирования дорог, благоустройства населенных пунктов.

После отчетной встречи глава региона лично принял около 20 жителей. Они обратились с такими вопросами, как предоставление неиспользуемых пастбищных угодий, систематическое проведение работ по очистке водоемов, строительство качественных дорог, обеспечение транспортом скорой помощи и ремонт школ, спортивных объектов.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Аким области заверил, что все обращения жителей будут решены в рамках закона.

В ходе рабочей поездки в район Бердибек Сапарбаев посетил хозяйство местного предпринимателя Ержана Кыргабакова. Предприниматель рассказал, что во дворе своего дома три года назад открыл бассейн, в прошлом году – каток для любителей кататься на коньках. Но пандемия внесла коррективы в план предпринимателя. Теперь он планирует на месте катка открыть спортивный комплекс и попросил поддержать этот проект. Глава региона отметил, что предпринимателям будет оказана помощь со стороны местных властей.