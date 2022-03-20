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Законодательство РК
22:09 20.03.2022

Об отмене результатов питчинга 2021 года Госцентра поддержки национального кино

Госцентр поддержки национального кино Фото: pixabay
Решение оставить без рассмотрения результаты конкурсного отбора 2021 года было принято на заседании Межведомственной комиссии при Министерстве культуры и спорта РК, сообщает Zakon.kz.

Ключевая причина принятого решения заключается в том, что 14 января 2022 года Министерством финансов были ужесточены Правила осуществления государственных закупок, говорится в официальном сообщении.

В частности, новые Правила предусматривают применение показателя финансовой устойчивости поставщика. Данное нововведение напрямую влияет на финансирование кинопроектов, так как действительно создает дополнительный барьер для участия в конкурсе начинающих кинопроизводителей, не имеющих достаточных финансовых резервов.

Таким образом, если бы Межведомственной комиссией были оставлены в силе результаты отбора 2021 года, то критериям новых правил о госзакупе смогло бы соответствовать считанное число отобранных проектов, объяснили в МКС РК.

В сложившейся ситуации министерством принимаются меры по внесению изменений в вышеуказанные Правила. Соответствующее письмо было направлено в Министерство финансов в феврале т.г. В ответ уполномоченный орган выразил готовность к внесению изменений.

Как итог, прорабатывается вопрос исключения квалификационных требований в виде финансовой устойчивости поставщиков киноиндустрии путем их включения в отдельную категорию потенциальных поставщиков, заявили в ведомстве.

Константин Вноровский
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