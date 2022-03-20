Павлодарские полицейские оказали помощь пострадавшему при пожаре

Прибывшие на место сотрудники пожарной части вскрыли дверь квартиры на втором этаже, из которой в коридор повалил густой дым. Пожарные вытащили из квартиры мужчину, которого полицейские сразу вынесли на улицу. Житель дома был без сознания и не подавал признаков жизни.

Старший лейтенант Данат Камалиев снял бушлат, на который и положили мужчину. Не теряя времени, до приезда скорой помощи полицейские оказали пострадавшему первую медицинскую помощь – непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Мужчина задышал. Лейтенант Мухамбетов Бахытбек вместе с пожарными осмотрел квартиру, так как соседи утверждали, что внутри, возможно, остались жена и двое детей. К счастью, информация не подтвердилась. Жена и дети, к счастью, были в гостях. Пресс-служба ДП СКО

Пока пожарные тушили очаг воспламенения, сотрудники полиции и свободный пожарный наряд эвакуировали остальных жителей дома. Пожар был потушен. Пострадавший был доставлен в больницу.