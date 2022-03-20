Археологи обнаружили пять новых гробниц возле древнейшей египетской пирамиды

По данным Министерства туризма и древностей Египта, пять гробниц, обнаруженных в начале марта, относятся к эпохе Старого царства (1570 г. до н.э. и 1069 г. до н.э.) и Первому промежуточному периоду, который длился более века после распада Старого царства, передает Africanews.

По словам генерального секретаря Службы древностей Египта Мостафы Вазири, неизвестные ранее гробницы были найдены в ходе археологических раскопок, которые велись с сентября 2021 года.

Обнаруженные погребальные помещения богато украшены. Стены расписаны иероглифами и изображениями священных животных и предметов, которые, согласно верованиям древних египтян, могли бы понадобиться усопшим в загробном мире.

В последнее время в погребальном комплексе Саккара достаточно часто находят запечатанные гробницы с множеством артефактов. Это самый большой погребальный комплекс в древней столице Египта, городе Мемфисе, и крупнейшая археологическая площадка в современном Египте.