Telegram продолжит работу в Бразилии

Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес отозвал решение о блокировке мессенджера Telegram на территории страны, сообщает g1.

По словам Мораеса, отзыв был обусловлен тем, что Telegram выполнил судебные решения.

Руководству мессенджера было необходимо выполнить четыре пункта, в числе которых назначение официального представителя Telegram в Бразилии, удаление некоторых постов президента Жаира Болсонару, а также блокировка некоторых каналов.