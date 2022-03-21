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Законодательство РК
07:48 21.03.2022

Telegram продолжит работу в Бразилии

Бразилия Фото: pixabay
Ранее Верховный суд Бразилии дал платформе сутки на то, чтобы выполнить требования законодательства страны. Команда мессенджера Telegram исполнила их, сообщает Zakon.kz.

Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес отозвал решение о блокировке мессенджера Telegram на территории страны, сообщает g1.

По словам Мораеса, отзыв был обусловлен тем, что Telegram выполнил судебные решения.

Руководству мессенджера было необходимо выполнить четыре пункта, в числе которых назначение официального представителя Telegram в Бразилии, удаление некоторых постов президента Жаира Болсонару, а также блокировка некоторых каналов.

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